Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzon'da sağanak etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 01.10.2024 13:30
  • Giriş: 01.10.2024 13:30
  • Güncelleme: 01.10.2024 13:30
Kaynak: AA
Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzon'un Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken bazıları iş yerlerine sığındı.

Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

Akçaabat ilçesinde de yağış etkili oldu.

Yağış nedeniyle trafikte zor anlar yaşayan sürücülere polis ekipleri yardımcı oldu.

BirGün'e Abone Ol