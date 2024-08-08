Trabzon'da sağanak sele neden oldu

Trabzon'un Of ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel, su baskını ve taşkınlar meydana geldi. Belediye ekipleri iş makineleriyle müdahale ettiği taşkınlarda tıkanan menfezleri temizleme ve su tahliye çalışması başlattı.

Trabzon'un Of ilçesinde saat 21.00 sıralarında etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle ilçenin Fındıkoba Güney Mahallesi'nde menfezlerin tıkanması sonucu su baskınları oluştu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskınlarına 6 iş makinesi ile müdahale etti. Çalışmalar kapsamında öncelikli olarak tıkanan menfezler temizlenip, suyun tahliye edilmesi sağlandı.

'OLASI RİSKLER ORTADAN KALDIRILIYOR'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Fındıkoba'da menfezlerin tıkanması sonucu meydana gelen su baskınına en hızlı şekilde müdahale etmek için ekiplerimizi seferber ettik. Şu anda 6 adet iş makinesi ile çalışmalarımız sürüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve olası riskleri en kısa sürede ortadan kaldırmaktır" dedi.