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Trabzon'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki kadın öldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 10.03.2024 23:02
  • Giriş: 10.03.2024 23:02
  • Güncelleme: 10.03.2024 23:02
Kaynak: AA
Trabzon'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki kadın öldü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'nde Remzi Reis yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Selma Reis'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Selma Reis'in cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazada yaralanan sürücü ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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