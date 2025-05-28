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Trabzon'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 28.05.2025 13:36
  • Giriş: 28.05.2025 13:36
  • Güncelleme: 28.05.2025 13:36
Kaynak: AA
Trabzon'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Değirmencik Mahallesi'nde Emrullah Akbaş'ın kullandığı, Araklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait 61 ABU 471 plakalı kamyon, hafriyat çalışması sırasında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Akbaş, kaldırıldığı Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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