Trabzon'da seyir halindeki araç dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Trabzon'un Araklı ilçe merkezine doğru seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada sürücü yaralandı; Mustafa Güzeldal (65) ve eşi Fikriye Güzeldal (65) hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Trabzon’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçan araçta bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Araklı Erenler Mahallesi’nden Araklı ilçe merkezine doğru seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç dereye uçtu.
Kaza nedeniyle aracın sürücüsü yaralanırken, Mustafa Güzeldal (65) ve eşi Fikriye Güzeldal (65) hayatını kaybetti.
Araç sürücüsü Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.