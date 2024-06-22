Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Pazarkapı Mahallesi'nde iş yeri bulunan M.K. ile S.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, tabancayla ateş ederek M.K'yi bacağından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Polis, S.B'yi Moloz mevkisindeki dolmuş durağında yakaladı.