Trabzon'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 23.08.2025 22:50
  • Giriş: 23.08.2025 22:50
  • Güncelleme: 23.08.2025 22:50
Kaynak: AA
TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Çimenli Mahallesi'ndeki bir inşaatta işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda silahla ateş edilmesi sonucu 4 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

