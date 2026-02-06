Trabzon'da ŞOK market depo işçileri iş bıraktı: Bu düzeni kabul etmiyoruz!

Trabzon’da ŞOK Marketler zincirine bağlı depoda çalışan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler, artan iş yükü, düşük ücretler ve adaletsiz çalışma koşullarına karşı iş bırakma eylemi başlattı. İşçiler, talepleri karşılanana kadar 17.00’dan sonra mesaiye kalmayacaklarını duyurdu.

Depo çalışanları adına yapılan açıklamada, artan hayat pahalılığına rağmen ücretlerin insanca yaşam koşullarına uygun hale getirilmediği, çalışma düzeninin ise adil bir yapıya kavuşturulmadığı belirtildi. İşçiler, sorunlarını defalarca dile getirmelerine rağmen taleplerinin görmezden gelindiğini ifade etti.

Açıklamada, "Artan hayat pahalılığı karşısında maaşlarımız her geçen ay eriyor. Buna rağmen bizden daha fazla fedakârlık isteniyor. Bu düzeni kabul etmiyoruz" denildi. İşçiler, eylemin keyfi değil zorunlu olduğunu vurgulayarak, üretimden gelen güçlerini kullanmaktan başka çarelerinin kalmadığını ifade etti.

Depo çalışanlarının talepleri şu şekilde sıralandı:

• Brüt ücretlere yapılan yüzde 27’lik zam oranının yetersiz olduğu belirtilerek, zam oranının artırılması ve artışların net maaş üzerinden uygulanması,

• Performansa dayalı primlerin keyfi şekilde düşürülmesine son verilmesi, prim sisteminin adil ve şeffaf hale getirilmesi,

• Yıllık vergi dilimi nedeniyle maaşların düşmesinin önlenmesi,

• Aynı işi yapan çalışanlar arasında kıdeme dayalı adil maaş farkı uygulanması,

• Depo çıkış saatlerinde uygulanan ve fiilen fazla mesaiyi ortadan kaldıran mesai denkleştirmesi uygulamasına son verilmesi,

• Banka promosyonlarının geciktirilmeden ve eksiksiz şekilde çalışanlara ödenmesi.

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ"

Açıklamada, bu taleplerin birer "lütuf değil, en temel işçi hakları" olduğu vurgulandı. İşçiler, "Sadaka değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞOK Marketler yönetimine çağrıda bulunan işçiler, sorunların görmezden gelinerek çözülemeyeceğini belirterek, yetkilileri masaya oturmaya ve talepleri ciddiyetle ele almaya davet etti.

İşçiler, talepleri karşılanana kadar iş bırakma eylemini kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, "Geri adım atmayacağız, bölünmeyeceğiz, yalnızlaştırılmaya izin vermeyeceğiz açıklamasında bulundu.