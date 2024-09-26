Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor

Valilikten yapılan açıklamada, 20 Eylül Cuma günü Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde metrekareye 165 kilogram yağış düşmesi nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldiği anımsatıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD merkezlerine 339 ihbar geldiği ifade edilen açıklamada, bölgede bugün itibarıyla 593 personelin, 339 iş makinesiyle kapanan yol güzergahlarında ve dere yataklarında rüsubat temizleme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde toplamda 36 mahallenin heyelan ve sel, su baskınından etkilendiği ifade edilerek şu bilgiler verildi:

"35 konut ve 1 iş yeri, 1 ahır boşaltılmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam etmektedir. Zarar tespit çalışmalarına devam edilmekte olup Araklı, Yomra, Arsin ve Sürmene ilçelerimizde 138 iş yeri, 126 konut ve 85 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Toplam zarar tespiti 206 milyon 953 bin 481 liradır."

Hasar tespit çalışmalarında 70 hasarsız, 75 az hasarlı, 6 ağır hasarlı, 1 yıkık olmak üzere 152 yapının incelendiği belirtilen açıklamada, "Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde 504 üreticiye ait toplam 276 bin 898 metrekare tarım arazisi ve 65 bin 700 depo ürün zarar görmüştür." ifadesi kullanıldı.

- "Tüm elektrik arızaları giderilmiş olup enerji verilemeyen mahalle kalmamıştır"

Açıklamada, Büyükşehir ve ilçe belediyelerin ağındaki yol ve sanat yapılarında meydana gelen hasarlara ilişkin tespit ve onarım çalışmalarının da sürdüğüne işaret edilerek, şimdiye kadar 234 noktada 217 istinat duvarı ve 58 adet menfez, 2 büz, 1 açık kanal, 150 metre beton yol yapılması gerektiğinin tespit edildiği belirtildi.

İlçelerdeki tüm telefon ve internet hatlarına ilişkin sorunların giderilerek abonelerin tamamına hizmet ulaştırıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatlardaki onarım ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Tüm elektrik arızaları giderilmiş olup enerji verilemeyen mahalle kalmamıştır. Hat bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Türk Kızılay toplamda 600 sıcak çorba, 2 bin 190 yemek, 8 bin 250 içecek, 8 bin ikramlık ve 4 bin 400 su dağıtımda bulunmuştur. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan çağrı neticesinde 10 ilden gelen 110 AFAD gönüllüsü ile 4 okul, 2 cami ve Araklı Devlet Hastanesinde temizlik çalışmaları tamamlanmıştır."