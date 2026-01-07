Trabzon'da toprak kayması: 6 katlı bina tahliye edildi
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin 6 katlı binaya ulaşması üzerine apartman tahliye edildi. Heyelan nedeniyle binada hasar oluşurken, AFAD ve belediye ekipleri bölgede risk ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 6 katlı bina tahliye edildi.
Hürriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, 6 katlı apartmanın giriş katına ulaştı.
Kaya parçaları ve toprak nedeniyle binanın bazı kısımlarında hasar oluştu.
Heyelanı fark eden vatandaşlar, binayı boşalttı.
İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Apartmanda yaşayan vatandaşlar, heyelan nedeniyle oluşabilecek risklere karşı geçici olarak binadan tahliye edildi.
AFAD ve belediye ekiplerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.