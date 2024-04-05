Trabzon'da trafikte çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi, trafikte tartıştığı sürücü tarafından silahla vurularak yaralandı.

Zeytinli Mahallesi Sahil Yolu'nda seyreden otomobilin sürücüsü B.T. (35) ile otomobili kullanan F.K (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

F.K, aracın içinden tabancayla ateş ederek B.T'yi karın bölgesinden yaraladı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Sürmene Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şüpheli F.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kentin Maçka ilçesinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.