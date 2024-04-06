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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Trabzon'da trafikte tartıştığı sürücüyü silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün trafikte tartıştığı sürücüyü silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 06.04.2024 23:17
  • Giriş: 06.04.2024 23:17
  • Güncelleme: 06.04.2024 23:17
Kaynak: AA
Trabzon'da trafikte tartıştığı sürücüyü silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Zeytinli Mahallesi Sahil Yolu'nda trafikte tartıştığı 53 ACK 571 plakalı otomobilin sürücüsü B.T'yi, kendi aracının içinden silahla ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan F.K. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

F.K, savcılık sorgusu sonrasında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayda karnından yaralanan 35 yaşındaki B.T'nin hastanede tedavisi devam ediyor.

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