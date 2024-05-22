Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü: 1 işçi yaralandı
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde tünel inşaatı sırasında saat 14.20 sıralarında iskele çöktü. Çökme nedeniyle ayaklarından yaralanan bir işçi hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA
Trabzon'da tünel inşaatında iskelenin çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.
Değirmendere Mahallesi Hurdacılar Sitesi mevkisinde yapımı devam eden tünelde iskele çöktü. Bu sırada içeride çalışan işçiler mahsur kaldı.
Bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu, mahsur kalan işçiler tahliye edildi.
Olay sırasında ayaklarından yaralanan 51 yaşındaki işçi İhsan İba, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.