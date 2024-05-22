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Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde tünel inşaatı sırasında saat 14.20 sıralarında iskele çöktü. Çökme nedeniyle içerde çok sayıda işçinin mahsur kaldığı belirtildi.

Çalışma Yaşamı
  • 22.05.2024 15:11
  • Giriş: 22.05.2024 15:11
  • Güncelleme: 22.05.2024 15:16
Kaynak: AA
Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü
Fotoğraf: İHA

Trabzon'da tünel inşaatında iskelenin çökmesi sonucu çok sayıda işçi mahsur kaldı.

Değirmendere Mahallesi Hurdacılar Sitesi mevkisinde yapımı devam eden tünelde saat 14.20 sıralarında iskele çöktü.

Bu sırada içeride çalışan işçiler mahsur kaldı.

Bölgeye AFAD, güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bazı işçilerin yaralı olabileceği belirtilen tünelde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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