Trabzon'da turisti darbeden kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi

Trabzon'da Kuveytli turisti darbeden kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ortahisar ilçesinde, 16 Eylül'de kent meydanında iki turist arasında yaşanan sözlü tartışmayı, "turistlerin polise mukavemet ettiği" şeklinde yorumlayarak aniden yumrukla vurduğu Kuveyt vatandaşı Muhammed Ram Alajmi'yi yere düşürerek yaralayan ve tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilen sanık Tunahan Hardaloğlu (23) hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı.

Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, suçun uzlaşma hükümleri kapsamında olması nedeniyle önce uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyada Kuveytli turistin uzlaşmayı kabul etmeyerek sanığın cezalandırılmasını istediğine yer verildi.

İddianamede, sanığın "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

- Olay

Kent meydanında 16 Eylül'de, iki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, "turistlerin polise mukavemet ettiği" şeklinde yorumlayan Hardaloğlu, olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştü. Yaralanan turist hastanedeki kısa süreli tedavisinin ardından taburcu edilmiş, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti.