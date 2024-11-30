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Trabzon'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Trabzon'da üç aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Ajans Haberleri
  • 30.11.2024 14:49
  • Giriş: 30.11.2024 14:49
  • Güncelleme: 30.11.2024 14:49
Kaynak: AA
Trabzon'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Karadeniz Sahil Yolu'nun Kalkınma mevkisinde Yusuf K'nın kullandığı 621 LB 672 plakalı otomobille Adem S'nin kullandığı 61 J 0147 plakalı öğrenci servisi çarpıştı.

Otomobil park halindeki 61 TH 082 plakalı çekiciye çarptı, yolcu bulunmayan servis ise devrildi.

Yaralanan Yusuf K, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar normale döndü.

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