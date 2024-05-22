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Trabzon'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 22.05.2024 23:44
  • Giriş: 22.05.2024 23:44
  • Güncelleme: 22.05.2024 23:45
Kaynak: AA
Trabzon'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mustafa T. yönetimindeki 34 FJS 145 plakalı otomobil, Köknar Mahallesi mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine Çaykara Belediyesi itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede araçtaki Mustafa Tanrıkulu'nun (50) hayatını kaybettiği belirlendi.

Bulunduğu yerden yaralı çıkartılan sürücü Mustafa T. ise kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

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