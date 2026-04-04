Trabzon'da Uğurcan Çakır için ölüm tehditli pankart asıldı

Bu akşam Trabzon'da oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi sezon başı Galatasaray'a transfer olan kaleci Uğurcan Çakır'a ölüm tehditli pankart hazırlandı.

Galatasaray ile Trabzonspor bugün saat 20.00'de Papara Park’ta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray kafilesi, Trabzonspor ile oynanacak müsabaka için dün akşam saatlerinde Trabzon’a gitti.

Bordo-mavili ekibin taraftarları, Galatasaray’ın konakladığı otelin Uğurcan Çakır'a ölüm tehditleri içeren pankartlar astı.

Trabzonsporlu taraftarların açtığı pankartlarda "Bu şehir unutmaz hain olanı", "Hain olanın boynu vurulur" ifadeleri yer aldı ve köprüye bir maket asıldı.

Trabzonspor'un altyapısında yetişen ve A takımda 10 sezon forma giyen 29 yaşındaki Uğurcan Çakır, sezon başında 27,5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.