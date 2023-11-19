Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzon'da uyuşturucu madde taşıyan tır sürücüsü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 19.11.2023 10:53
  • Giriş: 19.11.2023 10:53
  • Güncelleme: 19.11.2023 10:53
Kaynak: AA
Trabzon'da uyuşturucu madde taşıyan tır sürücüsü yakalandı

Trabzon'un Of ilçesinde uyuşturucu madde taşıyan tır sürücüsü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yaptıkları yol kontrolleri sırasında tır sürücüsü M.S'nin (42) hareketlerinden şüphelendi.

Uluslararası taşımacılık yapan tırda gerçekleştirilen aramada, 1 el yapımı tabanca, 4 tabanca fişeği, 50 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 