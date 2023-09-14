Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Trabzon'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Timlerince yapılan çalışmalarda, Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Erdoğdu ve Gürbulak mahallelerinde Ş.T. (28) ve T.K'nin (25) evlerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin evlerinde narkotik köpeği "Limon"un da katıldığı aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, kurusıkı tabanca ve 14 mermi ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.