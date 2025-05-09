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Trabzon'da yayla yolunda karla mücadele çalışması yapıldı

Ajans Haberleri
  • 09.05.2025 17:05
  • Giriş: 09.05.2025 17:05
  • Güncelleme: 09.05.2025 17:05
Kaynak: AA
Trabzon'da yayla yolunda karla mücadele çalışması yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası yolunda iş makineleriyle karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı yaylada yol açma çalışması yürüttü.

Ekipler, iş makineleriyle Şekersu Yaylası'ndan Bayburt'a ulaşımı sağlayan Kırklar Dağı mevkisindeki yaklaşık 3 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

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