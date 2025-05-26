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Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 26.05.2025 20:37
  • Giriş: 26.05.2025 20:37
  • Güncelleme: 26.05.2025 20:37
Kaynak: AA
Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı tır, Rize'den Trabzon istikametine ilerleyen B.M. idaresindeki 61 PE 377 plakalı pikaba çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen pikap, önünde seyir halinde olan 06 DUF 281 plakalı tıra çarptı.

Kazada, pikap sürücüsünün yanı sıra aynı araçtaki iki kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada kullanılamaz hale gelen pikap ile iki tır, çekici yardımıyla kaldırıldı.

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