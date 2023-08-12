Trabzon'daki boğulma vakasında ölü sayısı 2'ye çıktı

Trabzon'da girdikleri denizde akraba iki ailenin bireylerinin akıntıya kapıldığı, 5’nin kurtarıldığı, Tekin Yeşilay’ın (21) ise cansız bedenine ulaşıldığı olayda ölü sayısı artı. Hastanede tedavi gören Nimet Kamiloğlu (49) da yaşamını yitirdi.

Olay, 9 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında, Çarşıbaşı ilçesi Kaleköy mevkisinde meydana geldi. Tatil için Afyon'dan Trabzon'a gelen Yeşilay ailesi ile buradaki yakınları Kamiloğlu ailesinin bireyleri, denize girmek için plaja gitti. Gruptan 4 kişi, serinlemek için plajdaki dalgakırandan denize girdi. Akıntıya kapılan 4 kişi, çığlıklarla yardım istedi.

Bu kişilerin 2 yakını da çevreden yardım isteyip denize atladı ancak onlar da akıntıya kapılıp açığa sürüklendi. Plajdaki tatilcilerin de çabalarıyla yakındaki başka plajdaki cankurtaran ve işletme sahibi, can simitleri ve kayıkla denize açıldı. Dalgalar arasında yaşam mücadelesi veren 1'i kadın,1'i kız çocuğu 5 kişi, kayıktakiler tarafından kurtarılıp, kıyıya çıkarıldı, Tekin Yeşilay’a (21) ise ulaşılamadı.