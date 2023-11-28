Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına, yarın sabah devam edilecek

Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde dün dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına havanın kararması dolayısıyla ara verildi.

Deniz fenerinin bulunduğu alanda fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları, Trabzon AFAD, Sahil Güvenlik, Büyükşehir Belediyesi, emniyet, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile sivil toplum örgütü gönüllülerince gün boyu devam etti.

Erzurum'dan gelen AFAD dalgıçlarının yanı sıra Sahil Güvenlik helikopterinin deniz yüzeyinde saha taraması yaptığı çalışmalarda, 30'u dalgıç toplam 75 personel görev yaptı.

Yıldırım ve diğer yetkililer, dün okula dönmeyen ve denizde kaybolan 2 kişi olduğu değerlendirilen Beşikdüzü Fen Lisesi öğrencileri Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz'ın aileleriyle de görüştü.

Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına, yarın sabah devam edilecek.