Trabzon'dan kalkan AJet'e ait uçak İstanbul'a acil iniş yaptı: Bakım için hangara çekildi

AJet'e ait VF4517 sayılı Trabzon-Bursa seferini yapan uçak, saat 10.55'te iniş takımlarının açılmaması nedeniyle Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş yapamadı. İstanbul Havalimanı'na acil iniş yapan uçak, bakım için hangara çekildi.

Trabzon-Bursa uçuşunu gerçekleştiren AJet'e ait bir uçak, iniş takımlarının açılmaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaparak bakıma alındı.

AJet'e ait Trabzon'dan saat 10.55'te kalkan VF4517 sefer sayılı uçak, Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş takımlarının açılmaması nedeniyle iniş yapmadı.

Burada pisti pas geçen uçağın pilotları, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek iniş için izin istedi.

İLK DENEMEDE PİSTİ PAS GEÇTİ

Kuledeki hava trafik kontrolleri AJet uçağına iniş izni verdi. İlk denemede pisti pas geçen pilot, ikinci denemede İstanbul Havalimanı'na indi.

Uçağın iniş yaptığı bölgeye tedbir amacıyla itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Uçaktan inen yolcular, valizlerini almak için İstanbul Havalimanı İç Hatlar Geliş Terminali'ne geçti.

Yolcuların karayolu ile İstanbul Havalimanı'ndan Bursa'ya gönderileceği, Bursa'dan Trabzon'a gidecek yolcuları almak için ise Ankara'dan bir uçağın Bursa'ya doğru havalandığı belirtildi.

Acil iniş yapan uçak bakım için hangara çekildi.

Öte yandan yolculardan Mustafa Yavuz, uçağın, Bursa Yenişehir Havalimanı'na yaklaşırken iniş yapamadığını ve tekrar yükseldiğini dile getirdi.