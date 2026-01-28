Trabzon Deprem Bölgesi mi? Trabzon'da Fay Var mı?

Trabzon açıklarında meydana gelen son depremin ardından Trabzon deprem bölgesi mi? ve Trabzon’da fay var mı? soruları yeniden gündeme geldi. AFAD tarafından paylaşılan resmi veriler ve uzman açıklamaları, Karadeniz Bölgesi’nin deprem riski açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha tartışmaya açtı.

TRABZON’DA SON DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 27 Ocak 2026 saat 23:15’te Trabzon’un Ortahisar ilçesinin yaklaşık 28 kilometre açıklarında bir deprem meydana geldi.

Yerin 14,61 kilometre derinliğinde kaydedilen 3,8 büyüklüğündeki sarsıntı, Trabzon’un yanı sıra Rize, Gümüşhane ve Giresun illerinde de hissedildi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmezken, bölgedeki sismik risk yeniden mercek altına alındı.

TRABZON DEPREM BÖLGESİ Mİ?

1940’lı yıllarda hazırlanan eski deprem haritalarında Trabzon, 2. derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılıyordu. Ancak günümüzde kullanılan AFAD Deprem Tehlike Haritası’na göre değerlendirme sistemi değişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan AFAD verilerine göre, Karadeniz sahil kesiminin tamamı benzer deprem tehlikesine sahip alanlar arasında yer alıyor. Bu kapsamda Trabzon, 4. ve 5. derece deprem bölgeleri içinde gösteriliyor.

Türkiye Deprem Haritası’na Göre Düşük Riskli İller

Türkiye Deprem Haritası’na göre deprem riski görece düşük olan iller şunlardır:

Sinop

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

Kırklareli

Ankara

Edirne

Adana

Nevşehir

Niğde

Aksaray

Konya

Karaman

Bu iller aktif fay hatlarından görece uzak olmaları nedeniyle daha düşük sismik risk barındırıyor.

TRABZON’DA FAY VAR MI?

Trabzon doğrudan Kuzey Anadolu veya Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer almıyor. Ancak uzmanlar, bölgede sıklıkla göz ardı edilen Karadeniz Fay Hattına dikkat çekiyor.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz Fayı’nın 1968 yılında Bartın’da 6,6 büyüklüğünde bir deprem ürettiğini hatırlatarak, yeni deprem tehlike haritasında Trabzon’un deprem tehlikesinin 2 kat, Rize’nin ise 3 kat arttığını ifade etti.

KARADENİZ FAYI NE KADAR TEHLİKELİ?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yener Eyüboğlu, Karadeniz Fayı’nın önemine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

Karadeniz Fayı, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fayları kadar sık deprem üretmese de, geçtiği her noktada 6,6 büyüklüğünde deprem oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle Karadeniz Bölgesi’nin deprem riski açısından göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Karadeniz Fay Hattı Nereden Geçiyor?

Uzmanlara göre Karadeniz Fay Hattı, Karadeniz’in güney sahilini takip eden geniş bir hat boyunca uzanıyor.

Artvin

Hopa

Rize

Trabzon

Giresun

Ordu

Samsun

Sinop

Bartın

Bu fay, ters fay sistemiyle çalışıyor ve güneye eğimli bir yapıya sahip. Aktifliği tartışmalı olsa da, deprem üretme potansiyeli bulunduğu bilim insanları tarafından dile getiriliyor.

Trabzon deprem bölgesi mi?

Trabzon, güncel AFAD Deprem Tehlike Haritası’na göre 4. ve 5. derece deprem bölgesi olarak değerlendiriliyor.

Trabzon’da aktif fay hattı var mı?

Trabzon doğrudan büyük fay hatları üzerinde bulunmasa da, Karadeniz Fay Hattı’nın etki alanı içerisinde yer alıyor.

Trabzon’da büyük deprem olur mu?

Uzmanlara göre düşük riskli bölgeler arasında yer alsa da, Karadeniz Fayı nedeniyle Trabzon’da orta ve büyük ölçekli depremler ihtimal dahilindedir.

Trabzon deprem açısından güvenli mi?

Trabzon, Türkiye genelinde görece düşük riskli iller arasında yer alsa da, depreme dayanıklı yapılaşma ve afet bilinci her zaman önemini korumaktadır.



