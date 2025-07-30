Trabzon eyleme hazırlanıyor: Fındığına, doğana ve demokrasiye sahip çık!

Trabzon’da Beşikdüzü Emek ve Demokrasi Platformu tarafından yarın “Fındığına, demokrasiye, doğana sahip çık" başlığıyla bir miting düzenlenecek.

Saat 13.00’te Beşikdüzü Gürhan Yardım Okulu Kavşağı’nda toplanılmasıyla başlayacak miting, Beşikdüzü Belediye binası önüne yapılacak yürüyüşle başlayacak. Mitingde fındıkta taban fiyat talebi, üreticilerin yaşadığı geçim sıkıntısı, piyasadaki adaletsizlik, doğanın talanı gibi konular ele alınacak.

Mitinge Sol Parti MYK Üyesi Alper Taş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak da katılacak.

“EMEKÇİ SÖMÜRÜLÜYOR”

Beşikdüzü Emek ve Demokrasi Platformu, mitinge ilişkin yaptığı açıklamada, "Her konuda olduğu gibi; çayda da fındıkta da emekçinin, üreticinin sömürülmesi artarak sürüyor. Hükümetin emekçiden yana bir tarım politikası yok, taban fiyat politikası yok. Tam tersi, üretici de emekçi de tüccarın, sermayenin çıkarlarına terkediliyor" denildi.

Türkiye’nin dünya fındık üretiminin yüzde 70’ini karşıladığı halde, fındık borsasının Almanya'nın Hamburg kentinde bulunmasının adaletsizliğine dikkat çekilerek “Bu, ülkemizin zenginliğine dışarıdan el koyulmasının sembolüdür. Fındık üreticisi alın teri döküyor, ancak fiyatlar yabancı tekellerin masalarında belirleniyor” açıklamalarına yer verildi.

Üreticilerin kendi kaderini belirleyebilmesi için FİSKOBİRLİK gibi üretici kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, tarımda üreticiden yana bir politika izlenmediği, devletin açıkladığı rekolte rakamlarının ise çoğu zaman üreticinin aleyhine sonuçlar doğurduğu kaydedildi.

Mitingin bir diğer önemli gündem maddesi ise doğa ve yaşam alanlarına yönelik saldırılan olduğu kaydedilen açıklamada, son dönemde TBMM’den geçen çevre ve maden yasalarının doğaya ve üreticiye zarar vereceğini de vurgulandı.

Açıklamada, Sis Dağı, Honefter ve Araklı Erikli Yaylası gibi alanların tehdit altında olduğu, Doğanın talana açılması, su kaynaklarının kurutulması, yaylaların maden şirketlerine peşkeş çekilmesi gibi uygulamaların yalnızca ekosistemi değil, aynı zamanda üreticinin geçim kaynaklarını da yok ettiği ifade edildi.

“SESİMİZE SES KATIN”

SOL Parti Artvin İl Sözcüsü Yusuf Aslan Yenigül ise şu çağrıyı yaptı:

“Bugün üreticinin alın teri yok sayılıyor. Doğamız, derelerimiz, yaylalarımız sermayeye satılıyor. Bu iki yıkım birbiriyle bağlantılıdır. Çünkü doğayı talan eden anlayış, aynı zamanda emeği değersizleştiren anlayıştır. Biz Artvin’den Beşikdüzü’ne, Karadeniz’in dört bir yanından yükselen bu itiraza ses veriyoruz. Fındıkta 250 TL taban fiyat talebi sadece bir ekonomik talep değil, emeğimizin sömürülmesine karşı bir duruştur. Bu fiyat verilmediğinde üretici zarar ediyor, borçlanıyor, toprağından kopuyor. Aynı zamanda çocuklarımızın geleceği ellerimizden alınıyor. Herkesi 31 Temmuz’da Beşikdüzü’nde buluşmaya, sesimize ses katmaya çağırıyoruz. Hep birlikte haykıracağız: Bu topraklar bizim, bu fındık bizim, bu yaşam bizim.”

"FINDIĞIN ALIM FİYATI EN AZ 280 TL OLMALI"

Çiftçi-Sen yaptığı açıklamada, üreticilerin yaşamlarını sürdürebilmesi için fındığın alım fiyatının en az 280 TL olması gerektiğini açıkladı.

Fındık üreticileri bu yıl don ve kuraklık gibi nedenlerle büyük zarar yaşadı. Çiftçi-Sen, üreticilerin giderek yoksullaştığını, tarım politikalarının ise şirket yanlısı olmaya devam ettiğini belirterek "Fındığı üreten ama zarar eden biziz. Kazanan ise kazanıyor" açıklamasını yaptı.

Çiftçi-Sen Genel Başkan Ali Bülent Erdem ile Genel Sekreter Bahri Öner imzası ile yapılan açıklamada, iklim krizinin yarattığı mevsim dışı doğa olaylarının bu yıl yoğun bir şekilde yaşandığı anımsatılarak "Çiftçiler mağdur oldu, gelecek yıllarda da olumsuz iklim olayları kendini hissettirecek ve mevcut tarım politikaları sürdürüldüğü sürece çiftçilerin mağduriyeti katlamalı olarak devam edecek" denildi. Fındığın hasat döneminin Temmuz sonu, Ağustos ayı başlangıcı olduğu belirtilen açıklamada, özetle şunlara yer verildi:

“Ancak bazı bölgelerde Nisan ayında yaşanan don sonrası birçok fındık bahçesinde fındık doğuşu çok düşük olmuştur. Üzerine, son yıllarda görülen 'kahverengi kokarca zararlısı'nın yarattığı zararları da eklendiğimizde fındık rekoltesinin geçmiş yıllara göre yüzde 40-50 daha az olacağı öngörülmektedir. Ancak piyasayı şirketler lehine regüle etmek isteyenler rekolteyi yüksek göstererek alım fiyatlarını baskılayarak düşük tutma derdindedirler. 2024 yılında Çiftçi-Sen olarak yaptığımız açıklamada fındık kilogram alım fiyatının en az 195 TL olması gerektiğini, ancak o zaman üreticilerin yaşamlarını devam ettirebilecekleri bir gelire sahip olabileceklerini belirtmiştik. Cumhurbaşkanı, fındık alım fiyatını 130-132 TL olarak açıklamıştı. 2025 Mayıs’ında fındık 220 TL’ye kadar alıcı bulmuş, kaybeden yine üreticiler olmuştur. İklim koşullarının yarattığı olumsuzluklar, külleme vb. hastalıklar, kahverengi kokarca zararlısının verdiği/vereceği zararlar göz önüne alındığında 1 kg fındığın ortalama maliyeti 180 TL civarındadır. Maliyetin üzerine üreticilerin üretimlerini devam ettirebilmeleri için yüzde 25 kâr payı ve yüzde 25 insanca yaşam payı eklenmesi gerekir. Bu durumda 1 kg fındığın alım fiyatı en az 280 TL olması gerekmektedir.”