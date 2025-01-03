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Trabzon Havalimanı Otopark Ücretleri | 2025 Trabzon Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti

2025 Trabzon Havalimanı otopark ücretleri seyahat edecek ya da havaalanından yolcu alacak yurttaşlar için araştırma konusu oldu. Havalimanları içerisinde yer alan açık ve kapalı otoparkların saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti normal otopark ücretlerine kıyasla daha fazla olması yurttaşları önceden araştırmaya sevk ediyor. Türkiye'de en çok kullanılan havalimanlarından biri olan Trabzon Havalimanı otopark ücretleri tarifelerini saatlik, günlük, haftalık, aylık cinsinden haberimizde bulabilirsiniz.

BirBilgi
  • 03.01.2025 17:03
  • Giriş: 03.01.2025 17:03
  • Güncelleme: 03.01.2025 17:03
Trabzon Havalimanı Otopark Ücretleri | 2025 Trabzon Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti

Araçlarını Trabzon Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2025 Trabzon Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2025 Trabzon Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!

TRABZON HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETLERİ

Araç Sınıfı0-1 Saat0-3 Saat3-6 Saat6-12 Saat12-24 Saat7-15 Gün30 Gün
Otomobil50 TL75 TL110 TL125 TL175 TL1.400 TL2.240 TL
Pikap, Minibüs70 TL100 TL135 TL160 TL220 TL1.760 TL2.815 TL
Otobüs, Kamyon90 TL120 TL155 TL195 TL265 TL2.120 TL3.390 TL
Motor25 TL35 TL45 TL50 TL75 TL600 TL900 TL

TRABZON HAVALİMANI SAATLİK, GÜNLÜK, HAFTALIK OTOPARK ÜCRETİ

İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip Trabzon Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs, otobüs, kamyon ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:

Otomobil Ücretleri:

  • 0-1 saat: 50 TL
  • 1-3 saat: 75 TL
  • 3-6 saat: 110 TL
  • 6-12 saat: 125 TL
  • 12-24 saat: 175 TL
  • 7-15 günlük abonman: 1.400 TL
  • 30 günlük abonman: 2.240 TL

Pikap, Minibüs Ücretleri:

  • 0-1 saat: 70 TL
  • 1-3 saat: 100 TL
  • 3-6 saat: 135 TL
  • 6-12 saat: 160 TL
  • 12-24 saat: 220 TL
  • 7-15 günlük abonman: 1.760 TL
  • 30 günlük abonman: 2.815 TL

Otobüs, Kamyon Ücretleri:

  • 0-1 saat: 90 TL
  • 1-3 saat: 120 TL
  • 3-6 saat: 155 TL
  • 6-12 saat: 195 TL
  • 12-24 saat: 265 TL
  • 7-15 günlük abonman: 2.120 TL
  • 30 günlük abonman: 3.390 TL

Motor Ücretleri:

  • 0-1 saat: 25 TL
  • 1-3 saat: 35 TL
  • 3-6 saat: 45 TL
  • 6-12 saat: 50 TL
  • 12-24 saat: 75 TL
  • 7-15 günlük abonman: 600 TL
  • 30 günlük abonman: 960 TL

HAVALİMANI OTOPARKLARI NEDEN PAHALI?

Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz:

  • Havalimanı otoparkları, terminale yakın olmaları ve genellikle 7/24 güvenlik hizmeti sunmaları gibi avantajlar sağlar. Bu kolaylık ve konfor, kullanıcıların daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olmasına neden olur.
  • Havalimanı otoparklarının işletme maliyetleri yüksektir. Güvenlik personeli, kameralar, bakım, aydınlatma ve diğer hizmetlerin maliyetleri göz önüne alındığında, bu maliyetler fiyatlara yansıtılır.
  • Havalimanı arazisi genellikle değerli ve sınırlıdır. Otopark alanlarının inşaatı ve bakımı, diğer altyapı projelerine kıyasla daha pahalı olabilir. Bu maliyetler de otopark ücretlerine yansıtılır.
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