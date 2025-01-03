Trabzon Havalimanı Otopark Ücretleri | 2025 Trabzon Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti
2025 Trabzon Havalimanı otopark ücretleri seyahat edecek ya da havaalanından yolcu alacak yurttaşlar için araştırma konusu oldu. Havalimanları içerisinde yer alan açık ve kapalı otoparkların saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti normal otopark ücretlerine kıyasla daha fazla olması yurttaşları önceden araştırmaya sevk ediyor. Türkiye'de en çok kullanılan havalimanlarından biri olan Trabzon Havalimanı otopark ücretleri tarifelerini saatlik, günlük, haftalık, aylık cinsinden haberimizde bulabilirsiniz.
Araçlarını Trabzon Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2025 Trabzon Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2025 Trabzon Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!
TRABZON HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETLERİ
|Araç Sınıfı
|0-1 Saat
|0-3 Saat
|3-6 Saat
|6-12 Saat
|12-24 Saat
|7-15 Gün
|30 Gün
|Otomobil
|50 TL
|75 TL
|110 TL
|125 TL
|175 TL
|1.400 TL
|2.240 TL
|Pikap, Minibüs
|70 TL
|100 TL
|135 TL
|160 TL
|220 TL
|1.760 TL
|2.815 TL
|Otobüs, Kamyon
|90 TL
|120 TL
|155 TL
|195 TL
|265 TL
|2.120 TL
|3.390 TL
|Motor
|25 TL
|35 TL
|45 TL
|50 TL
|75 TL
|600 TL
|900 TL
TRABZON HAVALİMANI SAATLİK, GÜNLÜK, HAFTALIK OTOPARK ÜCRETİ
İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip Trabzon Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs, otobüs, kamyon ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:
Otomobil Ücretleri:
- 0-1 saat: 50 TL
- 1-3 saat: 75 TL
- 3-6 saat: 110 TL
- 6-12 saat: 125 TL
- 12-24 saat: 175 TL
- 7-15 günlük abonman: 1.400 TL
- 30 günlük abonman: 2.240 TL
Pikap, Minibüs Ücretleri:
- 0-1 saat: 70 TL
- 1-3 saat: 100 TL
- 3-6 saat: 135 TL
- 6-12 saat: 160 TL
- 12-24 saat: 220 TL
- 7-15 günlük abonman: 1.760 TL
- 30 günlük abonman: 2.815 TL
Otobüs, Kamyon Ücretleri:
- 0-1 saat: 90 TL
- 1-3 saat: 120 TL
- 3-6 saat: 155 TL
- 6-12 saat: 195 TL
- 12-24 saat: 265 TL
- 7-15 günlük abonman: 2.120 TL
- 30 günlük abonman: 3.390 TL
Motor Ücretleri:
- 0-1 saat: 25 TL
- 1-3 saat: 35 TL
- 3-6 saat: 45 TL
- 6-12 saat: 50 TL
- 12-24 saat: 75 TL
- 7-15 günlük abonman: 600 TL
- 30 günlük abonman: 960 TL
HAVALİMANI OTOPARKLARI NEDEN PAHALI?
Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz:
- Havalimanı otoparkları, terminale yakın olmaları ve genellikle 7/24 güvenlik hizmeti sunmaları gibi avantajlar sağlar. Bu kolaylık ve konfor, kullanıcıların daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olmasına neden olur.
- Havalimanı otoparklarının işletme maliyetleri yüksektir. Güvenlik personeli, kameralar, bakım, aydınlatma ve diğer hizmetlerin maliyetleri göz önüne alındığında, bu maliyetler fiyatlara yansıtılır.
- Havalimanı arazisi genellikle değerli ve sınırlıdır. Otopark alanlarının inşaatı ve bakımı, diğer altyapı projelerine kıyasla daha pahalı olabilir. Bu maliyetler de otopark ücretlerine yansıtılır.