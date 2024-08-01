Trabzon ile Başakşehir tur atlamak için sahada

Spor Servisi

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0'lık galibiyetin rövanşında bugün Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek. Başakşehir ise, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile Papara Park'ta bugün saat 20.30'da karşılaşacak. Maçı Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek. Galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak Trabzonspor'un 2 farklı mağlubiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Bordo mavililer, müsabakayı üç ve daha farklı skorla kaybederse turu Ruzomberok geçecek.

Başakşehir de San Marino Stadı'nda TSİ 21.45'te La Fiorita ile karşılaşacak. Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci yönetecek. İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasına önemli avantajla çıkacak.