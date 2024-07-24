Trabzon-Kocaeli arasında direkt uçuşlar başlıyor
Trabzon-Kocaeli direkt uçuşları 9 Ağustos'ta başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Trabzon'dan 06.00'da kalkacak uçak Kocaeli'ye 1 saat 50 dakika sonra ulaşacak. Kocaeli'den hareket edecek uçak da sabah saat 08.25'te kalkış yapacak ve yolcular 1 saat 30 dakika içerisinde, 09.55'te, Trabzon'a varmış olacaklar" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Ağustos'ta Trabzon ile Kocaeli arasında direkt uçuşların başlayacağını belirterek, "Şehirlerarası otobüslerle yaklaşık 14 saat süren 995 kilometrelik mesafeyi 1,5 saate indiriyoruz" ifadesini kullandı.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Pegasus Havayollarınca 9 Ağustos- 20 Eylül tarihlerinde cuma günleri düzenlenecek uçuşların ilk etapta 7 hafta süreyle planlandığına işaret etti.
Bakan Uraloğlu, "Trabzon'dan 06.00'da kalkacak uçak Kocaeli'ye 1 saat 50 dakika sonra ulaşacak. Kocaeli'den hareket edecek uçak da sabah saat 08.25'te kalkış yapacak ve yolcular sadece 1 saat 30 dakika içerisinde, 09.55'te, Trabzon'a varmış olacaklar. Şehirlerarası otobüslerle yaklaşık 14 saat süren 995 kilometrelik mesafeyi bir buçuk saate indiriyoruz" bilgisini paylaştı.