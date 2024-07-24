Trabzon-Kocaeli arasında direkt uçuşlar başlıyor

Trabzon-Kocaeli direkt uçuşları 9 Ağustos'ta başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Trabzon'dan 06.00'da kalkacak uçak Kocaeli'ye 1 saat 50 dakika sonra ulaşacak. Kocaeli'den hareket edecek uçak da sabah saat 08.25'te kalkış yapacak ve yolcular 1 saat 30 dakika içerisinde, 09.55'te, Trabzon'a varmış olacaklar" dedi.

Güncel 24.07.2024 12:13 Giriş: 24.07.2024 12:13

Güncelleme: 24.07.2024 12:17 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA