Trabzon kupa maçında farkla galip geldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında konuk olduğu Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 6-1 yendi.

29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Özcan Şahan'ın derinlemesine pasında sağdan atağa katılan Yunus Bahadır'ın düzgün br orta yaptı. Altıpas üzerinde yükselen Krstovski kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0

41. dakikada bordo-mavili ekip beraberliği yakaladı. Orta sahada kaptığı topla takımını atağa çıkaran Bouchouari, pasını ceza sahası gerisindeki Ozan Tufan'a aktardı. Ozan, şut açısı bulamayınca meşin yuvarlağı sağdan atağa katılan Muçi'nin önüne bıraktı. Arnavut futbolcu, yerden düzgün bir şutla fileleri havalandırdı: 1-1

57. dakikada konuk takım öne geçti. Muçi'nin soldan ortasında altıpas üzerinde iyi yer tutan Batagov'un kafayla vurduğu top ağlara gitti: 1-2

60. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Muçi'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci İsa'nın solundan filelerle buluştu: 1-3

70. dakikada bordo-mavililer farkı 3'e çıkardı. Soldan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında topla ceza sahasına giren Cihan Çanak'ın ortasında, altıpas üzerindeki Olaigbe kafayla fileleri havalandırdı: 1-4

85. dakikada Trabzonspor bir kez daha gol sevinci yaşadı. Sağ kanatta atağa katılan Pina, pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Olaigbe'ye aktardı. Nijeryalı futbolcu, topu penaltı noktası üzerindeki Sikan'a verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ukraynalı futbolcu, plaseyle topu filelere gönderdi: 1-5

90+1. dakikada konuk takım farkı 5'e yükseltti. Batagov'un ara pasıyla kaleci İsa ile karşı karşıya kalan Sikan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-6

Mücadele bordo-mavili ekibin 6-1 üstünlüğüyle sona erdi.