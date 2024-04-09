Trabzon- Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşların 4 Haziran'da başlayacağını belirterek, "Yaz dönemi boyunca gerçekleşecek uçuşlarda Trabzon'dan direkt uçuşla hem Cidde'ye hem de Riyad'a seyahat mümkün olacak. Hac ibadeti ve Umre seyahatlerini gerçekleştirecek vatandaşlarımız için de büyük bir kolaylık olacak" dedi.

Ajans Haberleri 09.04.2024 14:17 Giriş: 09.04.2024 14:17

Güncelleme: 09.04.2024 14:18 Kaynak: DHA

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