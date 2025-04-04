Trabzon tarihi başarı alan gençleriyle gurur duyuyor

Spor Servisi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 19 Yaş Altı takımının UEFA Gençlik Ligi’nde sergilediği performansın herkesi gururlandırdığını belirtti.

Bordo-mavili kulüpte altyapıya verilen önemin altını çizen Doğan, "19 yaş altı takımımızın UEFA Gençlik Ligi’nde sergilediği cesur ve kendine yakışır performans, hepimizi gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen tüm gençlerimizi, teknik ekibimizi ve kulüp çalışanlarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor için altyapının "seçenek değil, karakter meselesi" olduğunu anlatan Doğan, "19 yaş altı takımımız yalnızca genç yeteneklerin buluştuğu bir ekip değil, kulübümüzün geleceğe bakış açısının en güçlü yansımasıdır. UEFA Gençlik Ligi’nde Juventus, Atalanta ve Inter gibi devlere karşı alınan galibiyetler, sahaya inanarak, çalışarak ve korkusuzca çıktıklarında neler başarabileceklerini herkese kanıtlamıştır" değerlendirmesinde bulundu.