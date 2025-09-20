Trabzon'un 4 ilçesinde heyelan meydana geldi

Trabzon'da etkili yağışın ardından bazı ilçelerde toprak kaymaları oluştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gece boyunca kent genelinde süren yağışın ardından yaşananlara ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, Akçaabat, Araklı, Maçka ve Şalpazarı ilçelerinde toprak kaymaları ve su taşkınları meydana geldi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin, Şalpazarı ilçesine bağlı Doğancı ve Gökçeköy Mahalleleri, Maçka ilçesine bağlı Armağan Mahallesi ile Araklı Grup Yolu ve Hıdırnebi Yaylası güzergahındaki toprak kaymalarına müdahale ettiği ifade edildi.

Açıklamada, belediyeye bağlı tüm ekiplerin sahada bulunduğu, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukta çağrı merkezini arayabilecekleri kaydedildi.