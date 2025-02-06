Trabzon'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

TRABZON (AA) - Trabzon'da etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şalpazarı ve Düzköy ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Hayrat, Maçka, Tonya ve Yomra ilçelerindeki bazı okullarda da taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.