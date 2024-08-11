Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış taşkınlara neden oldu
Kaynak: AA
Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış sonrası su taşkınları meydana geldi.
Akşam saatlerinde ilçe merkezinde aralıklarla başlayan yağış kısa sürede etkisini artırdı.
İlçe merkezinin yanı sıra İrfanlı Mahallesindeki derede su seviyesi artarak taşkınlar oluştu.
Yağış sonrası belediye ekipleri, tıkanan menfezleri açmak için çalışma başlattı.
İlçenin Karadeniz Sahil Yolu güzergahında da yağış sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.