Trabzon'un yüksek kesimlerinde sis etkili oldu

TRABZON (AA) - Trabzon'un yüksek kesimlerinde yağmur sonrasında sis oluştu.

Tonya ilçesine yaklaşık 9 kilometre mesafedeki 1300 rakımlı Kadıralak Yaylası, sisle birlikte seyri güzel manzaralar oluşturdu.

Sürülerini yaylaya çıkaran yöre halkı, bir yandan kış hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da yağmur altında hayvanlarını otlattı.

Yaylanın bazı bölgelerinde ise yörede kışın habercisi olarak nitelendirilen beyaz, mavi ve mor renklerdeki vargit çiçeklerinin açmaya başladığı görüldü.