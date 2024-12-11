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Trabzon’da 7 katlı binanın çatısı yandı

Ajans Haberleri
  • 11.12.2024 16:35
  • Giriş: 11.12.2024 16:35
  • Güncelleme: 11.12.2024 16:35
Kaynak: DHA
Trabzon’da 7 katlı binanın çatısı yandı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yemişlik Mahallesi’nde 7 katlı apartmanın çatısında öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına merdivenli itfaiye aracıyla müdahale etti. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Binanın çatısında büyük zarara yola açan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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