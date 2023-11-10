Trabzon’da bir araçtan çok sayıda silah çıktı

Trabzon’da polis ekiplerince bir aracın içerisinde yapılan aramada çok sayıda silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda E.Ş., R.Ç., E.Ö. ve D.E.Ö. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 25 adet siyah renkli şarjör, 21 adet tabanca (iskeleti) gövdesi, 16 adet tabanca sürgüsü, 13 adet tabanca namlusu, 76 adet tabanca kabzası, tabanca yapımında kullanılan 13 adet pim, 33 adet tetik, 34 adet tetik horozu, 149 adet tabanca iğnesi, 32 adet tabanca icra yayı, 51 adet tabanca iğne yayı, 45 adet tetik manevrası ve 1 adet kaynak makinesi ile silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

Şüpheli 4 şahıs gözaltına alınırken, şahıslar hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.