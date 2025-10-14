Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzon’da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 14.10.2025 17:44
  • Giriş: 14.10.2025 17:44
  • Güncelleme: 14.10.2025 17:44
Kaynak: DHA
Trabzon’da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

TRABZON, (DHA)- TRABZON’da devrilen motosikletin sürücüsü Emirhan Küçük (22), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Beşirli Mahallesi Akyazı Tüneli'nde meydana geldi. Emirhan Küçük’ün kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Küçük, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Emirhan Küçük, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol