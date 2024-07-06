Trabzon’da doktoru darp eden 2 şahıs serbest bırakıldı

Trabzon'da doktoru darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan hasta ve yakını, serbest bırakıldı.

Trabzon Devlet Hastanesinde dün akşam saatlerinde gerçekleşen doktora saldırı sonrası serbest bırakılan A.S. isimli zanlı için Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz edileceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, dün Fatih Devlet Hastanesi acil servisinde nöbetçi doktor M.Y'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.N.K. (20) ile erkek arkadaşı olduğu öğrenilen A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

S.N.K, Emniyet Müdürlüğünce serbest bırakılırken A.S. adliyeye sevk edildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan A.S, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliği gönderildi.

A.S, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Başsavcılığın A.S. hakkında verilen karara itiraz edeceği öğrenildi.

Fatih Devlet Hastanesi acil servisine dün akşam başvuran S.N.K, nöbetçi doktor M.Y. tarafından muayene edilmişti. Muayene sonrası çıkan tartışmada S.N.K. ile A.S, M.Y'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Hasta yakınının motosiklet kaskıyla vurması sonucu diz kapağı kırılan doktor M.Y, görev yaptığı hastanede tedavi altına alınmıştı.