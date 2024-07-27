Trabzon’da düşen kayalar yolu trafiğe kapattı

Trabzon’un Arsin ilçesinde bugün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşımda aksamaların olmasına neden olurken, ilçeye bağlı bir çok mahallede de su baskınları ve heyelanlara neden oldu. Şiddetli yağış sonrası yamaçtan düşen kayalar yolu geçici olarak trafiğe kapattı

Ajans Haberleri 27.07.2024 22:23 Giriş: 27.07.2024 22:23

Güncelleme: 27.07.2024 22:23 Kaynak: İHA

A- A A+