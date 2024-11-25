Trabzon’da eğitime kar engeli sürüyor

Trabzon’da il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime kar engeli sürüyor.

Dün geceden 2 ilçede tüm okullarda, 4 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün süre ile ara verilirken, bu illere ek olarak sabah saatlerinde 1 ilçede tüm okullarda, 2 ilçede ise taşımalı eğitime kar tatili verildi.

Trabzon Valiliği’nden dün gece yapılan açıklamada "Yomra ilçemize bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerimizde taşımalı eğitime; Araklı ilçemize bağlı Yeşilyurt ilk ve ortaokulu, Çankaya ilk ve ortaokulu ile Erenler ilk ve ortaokullarında, bu güzergahlardan ve daha yukarı bölgelerden gelen ilk ve ortaöğretimdeki taşımalı eğitime; Tonya ilçemizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda; Şalpazarı ilçemizde taşımalı eğitime; Çaykara ilçemizde yolları kapalı olan ve rakımı 800 metre üzerinde bulunan mahallelerimizde taşımalı eğitime; Düzköy ilçemizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda 25.11.2024 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine ilgili ilçe kaymakamlıklarımızda oluşturulan komisyonlarca karar verilmiştir" denildi.

Bu ilçelere ek olarak sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise "Dernekpazarı ilçemizdeki ilk ve orta dereceli okullarda; Akçaabat ilçemizde Işıklar Orta Mahalle ilkokulu, Işıklar Orta Mahalle Ortaokulu, Akpınar Ortaokulu, Erikli İlkokulu, Demirkapı ilkokulu, Demirkapı Ortaokulu, Aydın İlkokulu, Ağaçlı Ortaokulu ve bu mahallelerden taşıma yapılan İmam-Hatip Ortaokulu ve Orta Öğretim okullarında; Maçka ilçemizde Başar, Hamsikoy, Yazılıtaş, Bağışlı, Güzelyayla, Güzelce ve Gürgenağaç mahallelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine ilgili ilçe Kaymakamlık komisyonunlarınca karar verilmiştir" bilgisi verildi.