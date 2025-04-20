Trabzon’da hava ulaşımına sis engeli bugün de devam ediyor

Trabzon’da sisin etkisini bugün de devam ettirmesi, uçuşlarda aksamalara neden oldu.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis yüzünden Trabzon Havalimanı’ndan yapılması planlanan bazı uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. Trabzon Havalimanı’ndan Ankara, İstanbul ve Mersin’e karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri ertelendi ve iptal edildi.

Şehrin büyük bir kısmını kaplayan yoğun sisin önümüzdeki saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.