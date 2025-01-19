Trabzon’da heyelan kamerada

Efnan DEMİREREN/ARSİN (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Arsin ilçesinde etkili olan sağanak sırasında yamaçtan kopan toprak kütlesi yolu kapattı. Heyelan cep telefonuyla kayda alındı.

Arsin ilçesine bağlı Çardaklı Mahallesi’nde kuvvetli sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleleri dere kenarına kadar sürüklenerek mahalle yolunu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

Bu arada heyelan, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, taşların yuvarlandığı, toprak kütlesinin yola doğru kaydığı yer aldı. (DHA)

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