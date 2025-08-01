Trabzon’da kadın cinayeti

Trabzon’da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Olay gece saatlerinde Beşikdüzü ilçesinin Adacık mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Sinem Topaloğlu (28) adlı kadın 1. katta oturduğu evine balkondan giren boşanma aşamasında olduğu A.E.S. tarafından tabanca ile kalbinden vurularak öldürüldü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Sinem Topaloğlu’nun bir süredir A.E.S. tarafından ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

A.E.S.’nin olay yerinden motosiklet ile kaçarken kendisine müdahale etmeye çalışan bir bekçiyi de ayağından vurduğu belirlendi.

Bacağından yaralanan bekçi E.E, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.