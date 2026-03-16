Trabzon’da kadın cinayeti: İrem Bostan boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü

Trabzon’da boşanma aşamasında olduğu İrem Bostan’ı tabancayla vuran Şenol Bostan, daha sonra intihar etti.

Olay akşam saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasında olan Şenol Bostan ile İrem Bostan arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Şenol Bostan, tabancayla önce İrem Bostan'ı daha sonra da kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Şenol Bostan ile İrem Bostan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.