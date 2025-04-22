Trabzon’da kahverengi kokarca için seferberlik çağrısı

Tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele kapsamında düzenlenen tuzak dağıtım törenine katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Zararlının yok edilmesi konusunda hep birlikte mücadele edersek kalıcı ve köklü bir çözüm üretiriz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, son yıllarda bölgedeki tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle biyoteknik mücadele kapsamında düzenlenen feromon ve funnel tipi tuzak dağıtım törenine katıldı.

Akçaabat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Başkan Genç’in yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, zararlıya karşı verilen mücadelenin önemine vurgu yaparak "Tarımıyla ön plana çıkan bir bölgeyiz. Tarımsal üretimimiz hem halkımızın ekonomik refahı hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem arz ediyor. Ancak bu süreçte tarım ürünlerine ciddi zararlar verebilecek bir böcek tehdidiyle karşı karşıyayız. Bu tehdide karşı bilimsel veriler ışığında, kararlı ve planlı bir şekilde mücadele vermemiz lazım. Bölgemiz, ihracatımızın en önemli ürünlerinden biri olan fındığın merkezidir. Bu nedenle mücadeleye en üst kademeden başlanması büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde, 13 ilimizin valisiyle birlikte adeta bir seferberlik başlatıldı. El birliğiyle hareket ettiğimiz takdirde başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Trabzon olarak, Valimiz Sayın Aziz Yıldırım riyasetinde tüm paydaşlarımızla bir aradayız. Bu zararlının hızlı yayılma özelliği dikkate alındığında, kalıcı ve köklü bir çözüm geliştirmeliyiz" dedi.

Geçtiğimiz yıl başarılı bir iş birliği örneği sergiledik" diyen Genç "İlaçlama çalışmaları için yaklaşık 2 milyon liralık kaynak ayırdık. 9 ilçemizde kapsamlı bir mücadele yürüttük ve önemli sonuçlar elde ettik. Bu yıl bu mücadeleyi 12 ilçemize genişletebiliriz. Vektörel mücadelede görev yapan 45 mesai arkadaşımız var. Bu ekipten 20 kişi, 46 bin eve birebir müdahalede bulunmuş, çok sayıda araziye erişerek etkin bir mücadele yürütmüştür. Öte yandan, biyolojik mücadele kapsamında samuray arısı dağıtımına da kısa süre içinde başlanacak. Tüm paydaşlarımızın bu sürece katkı vermesiyle birlikte daha somut ve etkili sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle, devletimizin bu meseleye gösterdiği güçlü irade için Bakanlığımıza, koordinasyonu sağlayan Sayın Valimize, duyarlılık gösteren oda başkanlarımıza, borsa temsilcilerimize, il müdürlüğü yetkililerimize ve özverili muhtarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Üreticilerimizin de bu konuda duyarlı ve bilinçli davranmaları büyük önem taşımaktadır. Hep birlikte sahip çıkarsak, bu sorunu aşabiliriz. İnşallah, birlik içinde bu zorluğun da üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.



18 ilçede tuzak dağıtımına başlanacak

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan ise "2017 yılında ülkemizde ilk kez görülen kahverengi kokarca pandemisi, 2022-2023 sezonunda etkisini göstermeye başlamıştır. Bu süreçte yaptığımız mücadelede başta Büyükşehir Belediye Başkanlığımız olmak üzere, ziraat odalarımız, belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, ticaret borsamız ve değerli muhtarlarımız ile üreticilerimiz, desteklerinizi bizden hiçbir zaman esirgemediniz. Bugün, biyoteknolojik mücadelenin temel unsurlarından biri olan feromon tuzakların dağıtımını gerçekleştireceğiz. Toplamda 6 bin 550 adet feromon tuzak, zararlı popülasyonunun kontrol altına alınmasında kullanılacaktır. Bu tuzakların 2 bin 550 adedi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç’in destekleriyle, 4 bin adedi ise Bakanlığımız tarafından temin edilmiştir. Kahverengi kokarca ile mücadelede, ürünlerde kalıntı bırakılmaması ve zararlının etken maddelere bağışıklık kazanmaması amacıyla kimyasal ilaçlamaya karşıyız. Bu biyoteknolojik yöntemin amacı, zararlıyı belli bir noktada cezbederek toplayıp etkisiz hale getirmektir. Bugünkü törende, ilimizdeki 18 ilçe müdürlüğümüze bu tuzaklar dağıtılacaktır. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin ilaçlama ekibi, müdürlüklerimizdeki arkadaşlarımızla birlikte bu konuda önemli bir mücadele vermektedir. Emeği geçen tüm kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 18 ilçede kurulması için tuzaklar dağıtıldı.