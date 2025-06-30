Trabzon’da kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı

Trabzon’da kamyonetin dereye uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şalpazarı ilçesinde Sis Dağı-Şıhkıranı Şalpazarı karayolunun Acısu mevkiinde M.K. idaresindeki 61 PE 167 plakalı kamyonet, sürücüsünün yağmurdan kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçtu. Kazanın ardından derede bulunan aracı gören vatandaşların 112 Acil Servis Merkizi’ne haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.K. ve yolcu K.G., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.