Trabzon’da otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şalpazarı ilçesindeki Üzümözü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre yuvarlanarak dereye düştü.

Ters dönen otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan sürücü M.B. ve eşi A.B. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.